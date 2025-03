Ilnapolista.it - Raspadori: «Forse con la Fiorentina è mancata un po’ di cattiverà, oggi no. Oggi è mancata lucidità»

: «con laun po’ dino.in conferenza dopo Venezia-Napoli 0-0.«Se quel mio tiro fosse entrato,staremmo commentando un’altra partita. Abbiamo giocato il match che dovevamo giocare, ci è mancato di riuscire a sbloccarla, dobbiamo rimanere lucidi e guardare gli aspetti positivi che ci sono stati».L’orario, si è giocato alle 12.30.«Non dobbiamo legarci all’orario, a quelli che possono essere alibi. Nel primo tempo per quello che abbiamo creato, avremmo dovuto segnare due gol. Nel secondo tempoabbiamo creato meno occasioni, siamo stati meno lucidi. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare dal punto di vista dell’approccio. C’è rammarico e rabbia per questo pareggio».Il Napoli non vince più partite in maniera sporca.