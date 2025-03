Rapporto risultato obiettivi come obiettivo proprio Khusanov mantiene gli host quinti

Leggi su Justcalcio.com

Il goal del 48 ° minuto di Abdukodirha assicurato che il Manchester City ha perso l'occasione di saltare il Chelsea ed entrare nella top quattro della Premier League mentre Brighton & Hove Albion ha guadagnato il loro primo punto in assoluto allo stadio Etihad.Il nuovo difensore centrale che firmasi è girato nel tiro a distanza ravvicinata di Jack Hinshelwood mentre Albion ha esteso la loro corsa imbattuta a sette partite in tutte le competizioni, avendo vinto le sei precedenti.Il rigore dell'11 ° minuto di Erling Haaland ha portato la città in vantaggio, ma il dolce calcio di estensore di Extupinan tramite un post ha attirato i gabbiani a livello 10 minuti dopo.