Rapporto risultato obiettivi come Merino condanna il blues al quarto sconfitta immediatamente

2025-03-16 18:15:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:L’intestazione di 20 minuti di Mikelha esteso la corsa imbattuta dell’Arsenal contro il Chelsea a sette partite della Premier League e ha ammaccato le speranze didi un primo traguardo allo stadio Emirates.centrale-forward di fortuna ha lanciato l’angolo di Martin Odegaard oltre il portiere Robert Sanchez per chiudere una performance dominante al suo fianco, che si è avvicinato davanti all’apertura attraverso i colpi di Declan Rice e Leandro Trossard e un’intestazione di legname Jurrien.Il Chelsea è andato più vicino quando il potente tiro di Marc Cucurella ha attraversato le mani di David Raya e ha dribbato appena oltre un post, ma la squadra di Enzo Maresca ha subito quattro sconfitte successive in trasferta, per ultima vittoria sui loro viaggi di alto livello a Tottenham l’8 dicembre.