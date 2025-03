Ilnapolista.it - Ranieri: «Quando sono arrivato, la Roma era una squadra senza autostima e aveva il pubblico contro»

Claudio, tecnico della, ha analizzato così la vittoria per 1-0il Cagliari ai microfoni di Dazn:«Dovbyk è un ragazzo che ha bisogno d’affetto e comprensione, io e lagli diamo tutto questo. Non deve vivere solo per il gol, deve trovarsi al posto giusto nel momento giusto e provarci.contento per lui, era importante si sbloccasse».Leggi anche:: «Ha ragione Allegri, l’allenatore bravo è quello che fa meno danni»: «Il campionato è diventato difficilissimo nel girone di ritorno»Due giorni non semplicissimi, cosa ha chiesto allaper ripartire?«Ai ragazzi ho chiesto di rialzarci, lo stadio era pieno e ha dimostrato di supportarci. Serviva una partita di grinta, impegno e spirito di sacrificio. Il campionato è diventato difficilissimo nel girone di ritorno, il girone di ritorno ha un’altra marcia, anche le altre gare hanno dimostrato che non è facile vincere.