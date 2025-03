Anteprima24.it - Raid nel Sannio, colpite due villette mentre i proprietari erano in casa: ladri in fuga

Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura a Cautano, dove nella serata di oggi, domenica 16 marzo, una banda diha preso di mira duesituate in via Raffaele Delcogliano, seminando paura tra i residenti.Il primo colpo è stato messo a segno intorno alle 20, quando i malviventi sono riusciti a introdursi in un’abitazioneall’interno. Dopo aver razziato quanto possibile, i criminali si sono dati alla, ma non contenti hanno tentato un secondo furto in unavicina. Pochi minuti dopo, infatti, hanno tentato un secondo furto in una abitazione vicina, lasciando i residenti sgomenti. Il bottino è ancora da quantificare,i carabinieri della stazione di Cautano sono intervenuti per avviare le indagini. I militari stanno analizzando le testimonianze delle vittime e le eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di risalire agli autori dele al veicolo utilizzato per la