Anteprima24.it - Raid nel Sannio, colpite due villette con i proprietari all’interno: ladri in fuga

Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura a Cautano, dove nella serata di oggi, domenica 16 marzo, una banda diha preso di mira duesituate in via Raffaele Delcogliano, seminando paura tra i residenti.Il primo colpo è stato messo a segno intorno alle 20, quando i malviventi sono riusciti a introdursi in un’abitazione mentre ierano. Dopo aver razziato quanto possibile, i criminali si sono dati alla. Il bottino è ancora da quantificare. Non contenti, hanno tentato un secondo assalto a una casa vicina. Tuttavia, forse per la fretta o per qualche imprevisto, questa volta il furto non è andato a segno e isono stati costretti ad allontanarsi a mani vuote.Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Cautano, che hanno avviato le indagini.