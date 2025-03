Ilfattoquotidiano.it - Ragazzo ucciso con il machete San Benedetto del Tronto e altri tre feriti. Ipotesi scontro fra gang rivali

Unmorto egiovani. È avvenuto poco prima dell’alba sul lungomare nord di Sandel(Ascoli). A perdere la vita un 24enne di origini africane, residente a Giulianova (Teramo), ferito all’addome col. Per luinon c’è stato nulla da fare, inutili sono state le manovre di salvataggio messe in atto dal 118.Il secondo episodio si è consumato a Grottammare: la vittima è stata trasferita all’ospedale di Torrette (Ancona) con eliambulanza. Gli inquirenti e i militari dell’Arma stanno ricostruendo i fatti e non escludono un collegamento tra i due episodi: da quanto emerso fin ora le violenze, nate tra due, sarebbero nate all’interno di una discoteca del lungomare e proseguite all’esterno dopo l’espulsione delle bande dal personale addetto alla sicurezza.