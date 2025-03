Ilfattoquotidiano.it - Raffica di tornado sugli Usa, almeno 35 morti e case devastate nel sud: 200mila persone senza elettricità

35, innumerevoli feriti e dispersi,e colture distrutte. Sono le pesantissime conseguenze deiche sta investendo gli Stati Uniti. Una minaccia – dicono i meteorologi – che non è ancora del tutto scongiurata. Più di 50 milioni disono a rischio per forti temporali, venti e grandine, dalla Pennsylvania alla Florida, mentre la perturbazione si sposta verso est mettendo in pericolo tutta la costa orientale. Rimorchi e roulotte ribaltati, tetti divelti, alberi abbattuti: le immagini diffuse sui social e i media dopo il passaggio della perturbazione raccontano di una vera e propria devastazione, mentre si calcola chesiano.Venti e tempeste hanno colpito, a partire da venerdì sera, soprattutto sei Stati del sud e del centro, primo fra tutti il Missouri, dove isono stati 12, tre i dispersi e 28 i feriti, secondo un bilancio provvisorio.