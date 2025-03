Ilnapolista.it - Radu si iscrive alla speciale categoria dei fenomeni contro il Napoli

sideiilAltri due punti persi, sbattendo sul portiere, il palo, e l’assurdo masochismo del sistema calcio che premia la mediocrità del non gioco pur di non rassegnarsi al tempo effettivo.Pronti via loro hanno chiaro l’obiettivo di aggredire e scalciare. Noi di punirliprima occasione. Palo di Jack.sidei: “il”. Prima su Jack poi su McTom. Premio “Malizia” (nel senso di Nello) ossia quei portieri che nonostante tutto, retrocederanno lo stesso.Meret si supera, Amir ci salva. Loro per caso quasi la sbloccano.Lukaku viene fermato sulla linea. Il nostro orologio non suona.Fine primo tempo.Sintesi: Sembriamo quelli che fanno tanto casino per farsi invitare ad una festa e poi ce ne stiamo tutto il tempo, seduti, con il telefono in mano, a guardare i social.