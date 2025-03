Ilnapolista.it - Rabiot è il trofeo dei tifosi del Marsiglia: «Meglio che sia parigino, è una rivincita contro il Psg»

Leggi su Ilnapolista.it

Nessuno in Francia avrebbe mai potuto prevederedopo il suo passato al Psg. E invece adesso i francesi lo vedono “felice di allenarsi il venerdì con la maglia del, l’unico giocatore il cui nome è scandito dagli ultras presenti al Vélodrome, due giorni prima della Classique (il derby Psg-, ndr)”.“Un volto del Psg ormai adorato daidel, la folla che non lo vedeva più come un ex rivale ma come undi guerra“. «Non è mai stato un problema che fosse, anzi, era unail Psg», sorride Julien, un tifoso che abbiamo incontrato venerdì davanti allo stadio. «I parigini che arrivavano adovevano dimostrare il loro valore prima di essere accettati, ma lui non ha dovuto dimostrare nulla».Leggi anche:fa il tutto-campista a, da svincolato di lusso è diventato un leader della squadra (L’Equipe)Asi aspettavano unarrogante e introversoNel 2019 lasciò Parigi dopo innumerevoli scontri con la dirigenza.