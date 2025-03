Liberoquotidiano.it - "Questa cosa è inspiegabile". Disastro Juve, Del Piero demolisce così Thiago Motta

Buio pesto in casantus. La Vecchia Signora è caduta, ancora una volta, in campionato.volta il carnefice è la Fiorentina, che dai primi minuti di gioco aveva già fatto capire di volersi portare a casa i tre punti. Ma la reazione dei bianconeri dopo il primo gol di Gonses è stata surreali. Giocatori fermi, senza idea e senza voglia di ribaltarla. Dopo soli tre minuti, la Viola ha raddoppiato con l'ex Madragora con l'assist di un altro ex: Nicolò Fagioli. Nel secondo tempo anche Moise Kean ha provato a punire - di nuovo - la sua ex squadra. Solo il fuorigioco ha salvato (per il momento). La debacle è arrivata infine con la rete di Guudmunson. Per il momento sembra che la società voglia dare ancora fiducia a. Giuntoli, sentito da Sky Sport, ha spiegato che il tecnico farà ancora parte del progetto