Lanazione.it - "Quell’amicaccio nel nostro Dna. Ecco la lezione imparata dal fiume"

Leggi su Lanazione.it

"Se fosse una persona? L’Arno sarebbe un amicaccio. Uno di quelli con cui divertirsi e fare fesserie. Non riuscirei mai a vederlo come un patrigno cattivo". Luciano Artusi, 93 anni, divulgatore e storico il, come tutti i fiorentini, lo ha dentro. Ed è lì, nel profondo che, nelle ultime 48 ore, sapeva cheavrebbe fatto il bravo. Alzando sì la sua testa spaventosa agli Uffizi, ruggendo sotto Ponte Vecchio a quattro metri e mezzo d’altezza. Ma tornando, dopo i bagordi, al suo posto. Artusi, ha avuto paura? "No, ma immagino che la città ieri abbia un po’ avuto i volti dei caproni che sono sul ponte Santa Trinita". In che senso? "I due capricorni scolpiti sulle arcate del ponte hanno due espressioni: quello a monte è accigliato perchè guarda la piena dell’Arno arrivare, quello a valle che guarda verso le Cascine è rilassato perché la piena è passata".