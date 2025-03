Ilgiorno.it - Quella bellezza da esportare. Ville, serre e profumi un racconto made in Brianza

Doppio stand al Salone del Mobile per Francesco Riva, che si presenta con il duplice marchio “Riva Mobili d’arte“ e “Riva Atelier“, per la collezione contemporanea. "Il Salone del Mobile – spiega Francesco Riva, titolare – è un’occasione attesa e unica per esporre le novità. Tutti gli anni proponiamo finiture, design e tessuti nuovi. Un mio cliente ha detto che riconoscerebbe il nostro stile fra tanti brand diversi. Quest’anno abbiamo immaginato una nuova collezione chiamata “Belvedere“, dal nome del borgo sul lago di Como, frazione di Tremezzo, il mio luogo del cuore". Si lascia ispirare daie dai colori dei fiori di Tremezzo Francesco Riva che perciò porta al Salone un “winter garden“ ispirato alledi Villa Carlotta e al meraviglioso giardino botanico, un gioiello floreale che porta al Salone un pezzetto di lago di Como, richiamato anche dai motivi floreali che si ritrovano nei dettagli delle sue creazioni.