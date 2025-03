Quattro feriti nell’incidente a catena a Corsalone

Leggi su Corrieretoscano.it

CHIUSI DELLA VERNA – Incidente che ha coinvoltovetture aall’alba in provincia d’Arezzo sulla strada regionale 71. Sul posto sono intervenuti l’automedica del Casentino, l’ambulanza della Misericordia di Talla, l’ambulanza della Misericordia di Poppi, l’infermierizzata di Subbiano, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.Il bilancio del sinistro parla di un 41enne, un 49enne e una minore trasportati ad Arezzo in codice giallo. Una donna di 48 anni è stata invece trasportata a Bibbiena sempre in codice giallo.