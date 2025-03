Ilprimatonazionale.it - Quasi 1000 persone in corteo a Padova per dire basta alla mafia antifascista

Roma, 16 marzo – Dalle strade disi è alzata una risposta chiara e determinata contro lamillesono scese ieri per le vie del centro della città, dove appena un mese fa alcuni attivisti dei centri sociali avevano assaltato in trenta contro sei un banchetto di raccolta firme sulla Remigrazione organizzato da CasaPound .Ilcontro laIldi ieri aaveva come obbiettivo quello diun forte e netto “. Una mobilitazione che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, militanti e simpatizzanti di CasaPound e di diverse associazioni, tutti uniti nella difesa della libertà di espressione contro ogni forma di intimidazione politica. Alle violenze dell’antifascismo militante si sommano il silenzio e la complicità di tutta un’area ideologica e di potere.