Ilrestodelcarlino.it - Quaresima, il ciclo di incontri in Duomo con il vescovo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il versetto biblico ‘L’uomo che muore può forse rivivere?’, tratto dal libro di Giobbe nell’Antico Testamento, sarà al centro delle di catechesi che l’ArciGiacomo Morandi terrà in. In tre, il pastore della diocesi di Reggio Emilia - Guastalla propone a tutti i fedeli di ripercorrere il cammino spirituale del giusto Giobbe, alla ricerca della speranza che non delude. Il Libro di Giobbe è un testo biblico che affronta il problema della sofferenza umana e della giustizia divina, e il suo rapporto con la speranza è complesso e profondo. Gli appuntamenti in calendario sono tre sempre alle ore 21; si parte la sera di San Giuseppe, il 19 marzo, con l’incontro dal titolo "Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore" (Gb 1,21). Poi si prosegue il 26 marzo con l’appuntamento "Fino a quando dirai queste cose e vento impetuoso saranno le parole della tua bocca?" (Gb 8,2) per finire mercoledì 9 aprile con l’evento "Chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante?" (Gb 38,2).