Esports247.it - Quanto guadagna PewDiePie, content creator da oltre 100 milioni di iscritti?

Leggi su Esports247.it

Il nome Felix Arvid Ulf Kjellberg potrà pure non dirvi niente, ma sono sicuro che il suo nickname online,, è invece abbastanza famoso da essere riconosciuto da un po’ tutti. Con100diè diventato il primoa raggiungere questa incredibile cifra, riuscendo così non solo a trasformare la sua passione in un lavoro, ma in un lavoro molto, molto redditizio.Nato il 24 ottobre 1989 in Svezia,ha pubblicato i suo primi video su YouTube nel 2010 e, come un po’ tutti quelli a venire, erano incentrati principalmente su gameplay di videogiochi e recensioni degli stessi. Il suo stile particolare, con battute pungenti, momenti di vera spontaneità e una grande interazione diretta con il suo pubblico (e una voce decisamente particolare), è riuscito fin da subito a conquistaredi giocatori (ma anche semplici appassionati) in tutto il mondo.