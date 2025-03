Gqitalia.it - Quanto costa davvero un’auto di F1, ce lo spiega un esperto

Le vediamo sfrecciare sulle piste di tutto il mondo, prodigi di ingegneria e icone di velocità. Sono le auto di Formula 1, veri e propri gioielli. In tutti i sensi. Perché, oltre a essere bellissime, le monoposto guidate da Verstappen, Hamilton e Leclerc & Co sono anche costosissime.Attenzione al budget capÈ bene precisare per prima cosa che le scuderie di Formula 1 non possono spendere ciò che vogliono per realizzare le auto, ma devono restare entro il budget cap, un limite di spesa che i team non possono sforare nell’arco della stagione sportiva.Aston Martin Formula 1GIUSEPPE CACACE/Getty ImagesSecondoriportato dal documento ufficiale pubblicato dalla FIA, dal 2023 al 2025 i motoristi in F1 possono spendere fino a 95 milioni di dollari all’anno per i motori (dal 2026 in poi il tetto di spesa si alzerà a 130 milioni di dollari), mentre complessivamente la spesa massima per la progettazione e lo sviluppo delle monoposto quest'anno non potrà superare i 135 milioni di dollari, cifra che sale a 142,2 (ovvero 130 milioni di euro) includendo gli extra previsti per un numero di gran premi superiori a 21 (come sarà nel 2025 con 24 gare in programma) e le gare sprint.