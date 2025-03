Quotidiano.net - Quanto costa andare in crociera

Quando si opta per una, ci si trova dinanzi a una giungla di preventivi, spese accessorie, escursioni, pacchetti all inclusive, che rendono complicato capire il costo effettivo che si dovrà sostenere. Proviamo a destreggiarci al meglio per godere la vacanza dei sogni, senza sorprese e al miglior prezzo possibile. La variabile tempo e le promozioni riservate Per qualsiasi viaggio, in aereo, in treno o su una nave da, la variabile principale che determina il prezzo è il tempo. Per risparmiare occorre quindi prenotare con largo anticipo, anche 12 mesi prima della partenza, accedendo così a promozioni che altrimenti sarebbero da pagare a parte, come un upgrade della cabina o dei pacchetti accessori. Ovviamente, nel prenotare in anticipo occorre essere certi di poter partire nel periodo indicato, dunque avere già ferie programmate o periodi liberi.