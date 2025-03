Oasport.it - Quanti punti perde Sinner fino al rientro a Roma. Occasioni per incrementare il bottino tra maggio e luglio

Jannikpotrà tornare in campo a partire da lunedì 5, nella settimana in cui si giocherà l’ATP Masters 1000 diad allora l’azzurrorà iconquistati lo scorso anno senza colpo ferire, ma, allo stesso tempo, è già certo di restare comunque numero 1 del mondoa domenica 4.Sebbene appare remota, ma non aritmeticamente impossibile, l’ipotesi secondo cui uno tra il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz possa detronizzare Jannikdal numero 1 ATP proprio lunedì 5, al momento l’unica cosa certa è che al’italiano ripartirà da quota 9730., infatti,rà nel complesso 1600, ovvero i 1000 ottenuti con la vittoria a Miami, i 400 con la semifinale persa a Montecarlo, ed i 200 con l’uscita ai quarti a Madrid.