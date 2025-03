Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? GP Cina 2025: programma, orario, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Dopo aver messo in archivio il Gran Premo di Australia sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, ovvero il Gran Premio della, che si correrà come tradizione sul tracciato di Shanghai. Ci attende un weekend di capitale importanza per l’intero campionato. Non solo vivremo la prima delle sei Sprint Race del calendario ma, anche e soprattutto, ci attende una tre-giorni che ci dirà se quanto abbiamo visto nellad’esordio sarà confermato, o meno. I valori in pista saranno rivoluzionati?Dopotutto, il lay-out del circuito cinese è completamente differente rispetto a quello dell’Albert Park. Il tracciato di Shanghai prevede diversi curvoni ad alta velocità e lunghi rettilinei, mentre la pista di Melbourne prevedeva curve lente e chicane che spezzavano il ritmo.