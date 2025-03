It.insideover.com - Quando i liberali hanno un problema con la democrazia. Calenda, per esempio…

Sono ii più traumatizzati dal riassetto geopolitico: vedono il treno occidentale a guida statunitense preso in ostaggio dal conducente, gli Stati Uniti, gettando l’ordine mondiale che conoscevano nello sconquasso. Incapaci di creare vasto consenso in patria, assediati da quello che percepiscono come un doppio populismo di destra e di sinistra, cercano di inventarsi dispositivi per far funzionare la macchina, o perlomeno non dover scendere.Uno dei più agguerriti cantori della “competenza” contro i “demagoghi”, Carlo, leader di Azione, ha presentato dunque una proposta di legge chiamata “Scudo democratico”, con l’obiettivo di contrastare la disinformazione e le ingerenze straniere nel dibattito pubblico italiano. Nel testo si possono leggere un paio di idee non da poco: come quella di istituire comitati di analisi, composti da un pool di tecnici qualificati, per valutare se in una elezione c’è stata manipolazione del consenso oppure no, e in caso di parere positivo anche dell’Agcom e dell’intelligence bloccare gli utenti responsabili.