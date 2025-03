Quale prossimo avversario per Marvin Vettori? Si riparte dal basso possibile rivincita per Paulo Costa

Leggi su Sportface.it

Una prima volta amara per l’uomo delle prime volte delle MMA italiane:non aveva mai perso due match di fila in carriera prima di stanotte. Un nuovo passo falso all’UFC Apex di Las Vegas, dove Roman Dolidze è riuscito a giocare sulle insicurezze del 31enne, nate a seguito del passo falso con Jared Cannonier. Unaper il georgiano, battuto per decisione unanime dall’italiano due anni fa. Secondo i giudicivince un solo round, il terzo. Il resto va a favore di Dolidze, che piazza più colpi (141 a 112) e tiene meglio l’ottagono. Sufficiente per vincere e scalare una classifica dei pesi medi che prima di stasera vedevaall’ottavo posto, lontano dal secondo (suo best ranking). Scenderà, non troppo, forse non sotto la top 10. Ma inevitabilmentesi allontanerà ulteriormente dai piani alti proprio nel momento di massima incertezza.