Tvplay.it - Putiferio Napoli, Conte può dire addio: ecco cosa sta succedendo

Ilsono sempre al centro delle discussioni, e non solo per l’incalzante lotta scudetto. Tanti media continuano ad accreditare il tecnico salentino per altre panchine.Evidentemente non basta essere sorprendentemente in lotta per lo scudetto con il, nella prima stagione dopo una massiccia rifondazione. Antoniosta facendo cose sensazionali sulla panchina partenopea, e oggi potrebbe anche tornare in vetta alla Serie A. I suoi ragazzi affrontano alle 12.30 un abbordabilissimo Venezia, mentre stasera l’incrocio tra Inter e Atalanta può far perdere terreno alla capolista milanese.puòsta. (LaPresse) TvPlay.itEppure, nonostante la serietà del suo lavoro in Campania non possa essere messa in discussione,si trova continuamente accostato ad altre squadre.