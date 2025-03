Ilrestodelcarlino.it - Pubblico record per la Megabox. Caccia all’impresa contro Milano

E’diper una partita di volley femminile a Pesaro. Oggi alle 16,30 alla Vitrifrigo Arena ci saranno oltre 3500 persone per vedere lache ospitaper garadue dei quarti di finale playoff scudetto. "Siamo molto felici per la risposta del– dice il presidente Ivano Angeli – Pesaro e il suo territorio hanno una tradizione pallavolistica che viene da lontano, sia nel maschile che nel femminile, quindi non mi stupisco che tanta gente voglia esserci a sostenere le nostre ragazze e ad ammirare le prodezze delle nostre avversarie. La scelta della Vitrifrigo Arena è stata vincente. Saranno in campo cinque delle tredici atlete campionesse olimpiche, una delle quali, Gaia Giovannini, indossa la nostra maglia. Ovviamente i dati dinon sono definitivi, i biglietti sono ancora in vendita sia online che domani (oggi per chi legge, ndr), dalle 14.