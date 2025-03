Anteprima24.it - Provinciali a Salerno, il centrodestra ufficializza la candidatura di Rinaldi

Tempo di lettura: < 1 minutoCon la sottoscrizione di 500 firme di altrettanti amministratori, ilquesta mattina ha depositato laalla Presidenza della Provincia del Sindaco dí Montesano sulla Marcellana, Giuseppe. Ad annunciarlo attraverso una nota sui social, il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone che ha ribadito il suo pieno sostegno al primo cittadino che il 6 aprile sfiderà il sindaco di, candidato del centro sinistra per conquistare il vertice di palazzo Sant’Agostino dopo la decadenza di Franco Alfieri coinvolto in un’inchiesta giudiziaria. Iannone ha anche ricordato che “non si tratterà di un voto politico perché la Legge Delrio voluta dal PD ha distrutto le Province ed espropriato i Cittadini del Diritto al voto- aggiungendo- Oggi, però, tutti gli Amministratori liberi hanno la possibilità di scegliere una vera alternativa per fare in modo che la Provincia torni ad essere la casa di tutti i territori e non il comitato elettorale del PD con a capo un maresciallo d’alloggio che già fa il Sindaco del Capoluogo a sua insaputa”.