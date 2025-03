Ilgiorno.it - Protagonisti al Binario 7. Scrittori e interpreti under 25 dai laboratori alla ribalta

I giovani sarannoanche al teatro7 di Monza, con la rassegna “Luci sul palcoscenico“, proposta dall’associazione culturale Teatrando. Come ogni anno, la kermesse propone spettacoli dal contenuto morale significativo, pensati e inscenati dagli allievi della compagnia teatrale (del progetto “Teatrando in autonomia“) con sede a Seregno, Desio e Monza e che raccoglie centinaia di iscritti. Il tema di quest’anno è “Sguardi oltre il visibile“: quattro spettacoli che rappresentano quattro intense storie giovanili di esplorazione dell’animo umano, sondando ciò che si nasconde oltre l’apparenza. Il primo, dal titolo “Nemesi“, è previsto il 29 marzo alle 21, e sarà uno scavo sul concetto di realtà, sul confine tra follia e verità. Gli appuntamenti proseguiranno il 30 aprile con “La prima cosa bella“, il 4 maggio con “Mens sana in corpore Xanax“, e il 15 maggio con “A day in a soul“.