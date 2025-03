Ilrestodelcarlino.it - Pronti i ’Piani di volo’:. Claudio Baglioni decolla

Sono concerti karaoke, quelli di, il cantautore che più di tutti rappresenta il versante romantico, da sogni e desideri adolescenziali, della scena ricchissima della canzone d’autore italiana. L’artista porta il suo vasto repertorio di canzoni da intonare all’unisono, riconoscibili sempre al primo accordo, al teatro Europauditorium questa sera e domani (ore 21). Un’occasione per immergersi nelle ballate che hanno segnato un’epoca fertile del pop nazionale, fatta anche di contrapposizioni tra i musicisti ‘impegnati’ e quelli più ‘leggeri’. Categorie oggi poco praticabili, specie per un cantante come lui che ha messo d’accordo generazioni e correnti di pensiero diverse, semplicemente scrivendo brani che sono diventati dei classici del nostro patrimonio popolare, come ‘Strada facendo’, ‘E tu.