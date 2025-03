Ilveggente.it - Pronostico Roma-Cagliari, reazione immediata: all’Olimpico non accade da 12 anni

è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 16:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La striscia di vittorie consecutive delladi Claudio Ranieri si è interrotta giovedì scorso al San Mamés di Bilbao, in una partita fortemente condizionata dall’espulsione del difensore giallorosso Hummels dopo appena 11 minuti di gioco. In inferiorità numerica quasi per l’intera durata del match, i capitolini non sono riusciti a difendere il 2-1 dell’andata, cedendo di colpo dopo il primo gol realizzato dai baschi, che alla fine hanno avuto la meglio 3-1.nonda 12(Ansa) – Ilveggente.itUn’eliminazione dolorosa e che lascia non pochi rimpianti per le modalità con cui è maturata, visto che senza l’uomo in meno sarebbe stata probabilmente un’altra storia.