Ilveggente.it - Pronostico Psg-Marsiglia: quinta marcia e discorso chiuso

Leggi su Ilveggente.it

Psg-è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.La squadra più in forma in Europa, o una delle più in forma, che adesso fa paura, dopo aver eliminato il Liverpool, anche oltre i confini nazionali. Il Psg di Luis Enrique punta ad arrivare in fondo alla Champions League e non potrebbe essere altrimenti dopo l’impresa di Anfield. Ha avuto anche un po’ di tempo per riposarsi, perché ha giocato martedì, e domenica sera vuole chiudere in tutto e per tutto i conti scudetto per concentrarsi su altro.Psg-(Lapresse) – Ilveggente.itIl, secondo in classifica, è distante 16 punti. Una vittoria, quindi, non darebbe la certezza aritmetica dello scudetto ma metterebbe una pietra tombale su tutto.