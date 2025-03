Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Juventus: nessuna ne ha collezionati così pochi nel 2025

è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Neanche il tempo di tornare a nominare la parola “scudetto” che in casasi è dovuto fare i conti con una nuova, clamorosa, figuraccia. Nello scontro diretto dell’Allianz Stadium con l’Atalanta i bianconeri erano attesi alla cosiddetta prova del nove dopo le 5 vittorie di fila in campionato ma quella con Dea s’è rivelata una totale disfatta: un’umiliante sconfitta casalinga con ben 4 gol di scarto (0-4) che haprecedenti nella storia della Signora, raramente maltrattata in questo modo davanti al proprio pubblico (era dal lontano 1967 che non si assisteva ad un k.o. di tali proporzioni).