Pronostico Bologna-Lazio | non riuscirà a sfatare il tabù

è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Dando ormai per scontato che solo arrivando quarti si conquisterà un pass per la prossima Champions League – nel ranking Uefa la Spagna è praticamente inarrivabile dopo i risultati che si sono verificati in settimana – perquesto match rappresenta un’occasione unica (forse l’ultima?) per restare attaccati alla Juventus e rimanere in corsa per il quarto posto. I biancocelesti, a quota 51 punti, sono a -1 dai bianconeri, ma i felsinei hanno un solo punto in meno rispetto agli uomini di Marco Baroni.: nonil(Ansa) – Ilveggente.itI rossoblù sono riusciti a dare continuità alla vittoria sul Milan nel recupero e nelle ultime due hanno sfruttato il calendario favorevole abbattendo con lo stesso risultato (2-1) Cagliari e Verona.