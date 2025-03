Ilveggente.it - Pronostico Atletico Madrid-Barcellona: succederà di nuovo

è una partita della ventottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Asono giorni intensi. L’eliminazione dell’nel derby di Champions contro il Real ha lasciato strascichi e i giornali spagnoli titolano sempre sulle polemiche che ci sono state per il calcio di rigore di Alvarez, con il secondo tocco dell’attaccante, che di fatto ha mandato Ancelotti ai quarti cacciando, di, Simeone.di(Lapresse) – Ilveggente.itPolemiche che vuoi o non vuoi lasciano scorie e tolgono energie fisiche e mentali ai Colchoneros che in una settimana, praticamente, si giocano tutto. Il primo obiettivo è sfumato, contro i cugini, adesso arriva ilper cercare di tenere vivono il campionato.