Promozione / La Fermignanese imita la Jesina ma resta sola al comando

Pari della formazione di Pazzaglia a Pergola. Sconfitta invece del Marina, che sullo 0-0 ha sbagliato un rigore, in casa del Gabicce GradaraVALLESINA, 16 marzo 2025 – Lapareggia a Pergola, il Marina perde a Gabicce.PERGOLESE –0-0Pergolese: Aluigi, Anastasi (35? Pesaresi),Luciani (35? Marinelli),Lattanzi Elia, Rebiscini, Savelli ( 27? Fontana) Carbonari (43? st Petrucci) Gaia, Ghetti (27’st Giudici), Lattanzi Francesco, Bucefalo All.: Guiducci: Marcantognini, Santi,Mariotti, Giovanelli, Fraternali Andrea, Patarchi, Labate, Lucciarini,Fraternali Luca (38? Patrignani),Izzo (16? st Cantucci), Surano All.: PazzagliaArbitro: Tasso di MacerataAmmoniti: Mariotti,Gaia, Izzo, Ghetti, Marinelli, Lattanzi Elia Espulso: 14? st Mariotti per doppia ammonizioneLa Pergolese non riesce a sfruttare la superiorità numerica dell’ ultima mezz’ora di gioco.