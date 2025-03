Sport.quotidiano.net - Promozione - Girone "A». Marginone, scontro diretto. Tommei: "Dobbiamo vincere»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sarà (meteo permettendo) una sfida importantissima quella di oggi alle 15 al "Tei", trae Viaccia. Terzultima contro ultima. I pratesi a 12 in coda, a quattro giornate dal termine, ormai sono quasi retrocessi, anche se la penultima, Intercomunale Monsummano, è a 18 ed ila 19. Per i ragazzi di(foto) i play-out sono, anche in questo caso, quasi una certezza, visto che il Firenze Ovest è avanti a 25 punti; ma arrivarci con il miglior piazzamento sarebbe, comunque, importante. La gara sarà già di per sé molto difficile e complicata e si potrebbe aggiungere anche un terreno di gioco allentato per la pioggia a peggiorare ulteriormente la situazione. E, proprio a causa della pioggia, l’allenamento di rifinitura è stato effettuato sul campo in sintetico, per non aggravare la situazione del "Tei".