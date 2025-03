Sport.quotidiano.net - Promozione. Cerretese sfida cruciale. Oggi c’è il Pietrasanta

Snodonella stagione della Real. Nella quartultima giornata del girone A di, infatti, i medicei ospitano questo pomeriggio alle 15 ilin uno scontro al vertice probabilmente decisivo. La squadra di mister Petroni comanda infatti la classifica con sei punti di vantaggio proprio sui versiliesi e dovesse vincere questa gara si metterebbe praticamente in tasca lain Eccellenza. Le basterebbe poi non perdere nelle ultime tre gare, o vincerne almeno una per evitare pure il ritorno del San Giuliano che ha una partita in meno (rinviato il match di ieri a Forte dei Marmi). All’andata vinse 2-0 il, che ha però perso tre delle ultime cinque trasferte. Saltata la trasferta del Castelfiorentino United contro il San Miniato Romaiano, a causa della chiusura degli impianti di ieri per l’allerta meteo, nel girone B scende invece regolarmente in campoil Montelupo.