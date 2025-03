Ilrestodelcarlino.it - Promarche, l’ad Aquilone: : "Disponibile a rivisitare il progetto"

"Da sempre sostengo che, a prescindere dall’esito del ricorso, sarebbe stato necessario mantenere uno spirito di collaborazione con il comune, per fare in modo che la città ottenga un risultato che lascerà un’impronta sul territorio per i prossimi decenni. È per questo che offro la mia disponibilità ad un nuovo confronto con il consiglio e l’amministrazione comunale, con lo scopo di valutare una rivistazione delprecedentemente presentato. La cosa fondamentale è capire che abbiamo tutti lo stesso obiettivo: valorizzare il nostro territorio migliorandone le opportunità lavorative". È con queste parole che l’amministratore delegato diOrestesi esprime, a pochi giorni dalla sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla cooperativa.