Lanazione.it - Progetto Arca, riaperti i termini: "Ignorate le associazioni locali"

Leggi su Lanazione.it

per la presentazione di manifestazioni di interesse per il- Narrazione Multimediale della Storia del Comune di Cascina’, con la data del 17/03/2025 come termine ultimo per la partecipazione. Il Comune di Cascina ha ottenuto dalla Regione un contributo di 40mila euro per dar vita aldi promozione e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico locale attraverso la creazione, nella sede della Biblioteca comunale, di una postazione digitale e multimediale dedicata alla presentazione interattiva dei contenuti storici e culturali del territorio. E nell’ottica di condividere con leculturali cascinesi i contenuti del portale, si è avviata una procedura di co-progettazioneti attivamente coinvolti nell’ampliamento dell’offerta culturale del territorio.