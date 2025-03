Ilrestodelcarlino.it - Progetti per l’impollinazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Parco nazionale per fronteggiare la perdita di biodiversità conseguente al calo della popolazione degli impollinatori selvatici (api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili, uccelli.) ha trovato un alleato. La società Konecta Italia, specializzata in nuove tecnologie e servizi avanzati alle imprese, concederà infatti all’ente Parco un’elargizione di circa 25mila euro, sotto forma di sponsorizzazione, al fine di agevolare due. Il primo consiste nell’acquisto di un bosco di douglasia (Pseudotsuga menziesii) sulle pendici del Monte Falterona. Il secondo intervento sarà il cofinanziamento con 5mila euro di una borsa di studio o un incarico per giovani ricercatori specializzati sugli insetti impollinatori. "Gli impollinatori sono in notevole calo negli ultimi decenni – precisano dal Servizio conservazione e ricerca – col cambiamento climatico: perdita e degrado di habitat, parassiti e malattie, specie aliene, inquinanti.