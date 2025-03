Juventusnews24.com - Probabili formazioni Fiorentina Juve: le ultime sulle possibili scelte di Thiago Motta

di RedazionentusNews24: le novità e i ballottaggidiper il match della 29ª giornata di Serie A 2024/25Lascende in campo contro laal Franchi questa sera alle 18.00, con l’obiettivo di rialzarsi dopo la sconfitta con l’Atalanta e dare un segnale in ottica quarto posto. Per quanto riguarda ledi, spiccano diverse novità. Come la possibile titolarità in difesa di Kelly e Renato Veiga al centro, con Kalulu a sinistra e panchina per Gatti e Cambiaso. Koopmeiners dal primo minuto insieme a Locatelli e Thuram, mentre in avanti ancora panchina per Vlahovic (insieme a Yildiz) e schierati McKennie, Kolo Muani e Nico Gonzalez. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.ntus (4-3-3): Di Gregorio; Weah, Kelly, Renato Veiga, Kalulu; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; McKennie, Kolo Muani, Nico Gonzalez.