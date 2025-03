Notizie.com - Prima foto di Papa Francesco dopo il ricovero, la conferma che sta meglio fa felici i fedeli

sta, laarriva con ladiffusa dal Vaticano dal giorno delal Policlinico Gemelli.diil, lache stafa(X Vatican News) Notizie.comSebbene necessiti ancora di terapie mediche ospedaliere, il Santo Padre non sarebbe più in pericolo di vita per la polmonite bilaterale che lo aveva portato in ospedale. Alle 18.57 di oggi è arrivata ladal 14 febbraio scorso con la sala stampa della Santa Sede che ha deciso di diffonderla. Nell’immagine ilè ripreso di tre quarti, seduto su una sedia a rotelle e senza naselli per l’ossigeno prova che dimostra che respira autonomamente.Lo vediamo recarsi nella cappellina accanto alla sua stanza posta al decimo piano dell’ospedale romano.