Previsioni Meteo Roma e Lazio – Lunedì 17 Marzo 2025

Di seguito, lecomplete, con suddivisione oraria e specifiche per ogni area, per concludere con uno sguardo sul quadrorologico a livello nazionale.perCapitaleSintesi Generale:17si prospetta una giornata in evoluzione, con un inizio mattutino caratterizzato da una persistente copertura nuvolosa e temperature ancora fresche. Con l’arrivo della tarda mattinata si assisterà a un progressivo diradamento, che darà luogo a periodi di schiarite alternate a brevi episodi di rovesci nel corso del pomeriggio. In serata, il tempo tenderà a stabilizzarsi con un ritorno di condizioni più asciutte.Dettaglio Orario (indicativo):06:00 – 09:00:Cielo: Predominanza di nubi basse e un’ampia copertura nuvolosa, con pochi sprazzi di luce.Temperature: Tra 6°C e 9°C.