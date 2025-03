Ilrestodelcarlino.it - "Prestazione di alto livello. Ma potevamo chiuderla"

"Devo complimentarmi con i ragazzi, fare a Pescara una partita di questo genere non è facile. Ci è mancato soltanto il terzo gol". Parole da cui trapela orgoglio quelle pronunciate da Andrea Gennari nel post partita. Il vice di Stellone, che con 3 vittorie e due pareggi nelle cinque gare in cui ha condotto da capo tecnico la squadra è risultato un vero e proprio portafortuna, infatti afferma: "È stata una gara condizionata dagli episodi. Siamo partiti bene. Tuttavia il loro gol è stato propiziato da una nostra ingenuità in uscìta. Nella ripresa, approfittando della superiorità numerica, abbiamo creato tanto. Cambiando modulo e introducendo giocatori più offensivi abbiamo provato a vincerla in tutti i modi. Peccato non aver finalizzato le tante palle gol costruite. Mantenendo un buon ritmo abbiamo dimostrato che quella contro il Pescara era una partita di alta classifica.