Lanazione.it - Precipitazioni quasi da primato, prevedibili i dissesti del terreno. Lucchesia, manutenzione non più rinviabile

Lucca, 16 marzo 2025 – Si conclude oggi una settimana segnata, anche in, dai continui bollettini di valutazione delle criticità meteo. Siamo passati dal giallo all’arancione con una punta rossa per 4 Comuni della pianura di Lucca. Abbiamo vissuto una ripetizione quotidiana di parole e di concetti che forse ha portato all’assuefazione se non alla negazione e al tentativo di fuga dalle previsioni non gradite. Eppure i dati sono stati eloquenti sia per i quantitativi di pioggia sia per i possibili effetti che si sono verificati. Le frane ci sono state e non sono eventi im. Ben 215,8 millimetri di pioggia in gennaio, a fronte della media storica di 127,6; 177,2 millimetri in febbraio a fronte della media di 106,2 e già 171,2 millimetri fino alle ore 18 di ieri in questo mese di marzo a fronte della media di 100 millimetri.