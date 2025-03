Lanazione.it - Prato, spaccata nel nuovo locale: portati via 2000 euro, danni per 18mila

Leggi su Lanazione.it

, 16 marzo 2025 –al Novantatrébi, ildi via Galcianese ainaugurato a febbraio dal gruppo Buralli. È successo nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo. I malviventi sono riusciti a sollevare il bandone di metallo e a spaccare il vetro di una delle porte di ingresso. Hanno portato viadi fondo cassa. La conta deiammonta a 18.000. Il fondo cassa è stato portato via dalla cassa automatica che ha comunque di per sé un costo notevole, attorno ai 12.000. I titolari sono riusciti a far riparare il vetro già la mattina del venerdì ma attorno alle 13 il, come gli altri della città, ha chiuso per l'ordinanza legata all'allerta rossa.