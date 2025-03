Lanazione.it - Prato, con l’allerta gialla riaprono le scuole. Ma restano chiusi parchi e giardini

, 16 marzo 2025 – Il Centro funzionale regionale della Toscana ha ridottoper il rischio idrogeologico, portandola a livello giallo a partire dalle 13 di oggi 16 marzo.Questo aggiornamento consente la riapertura di tutte lee i servizi educativi nel Comune digià a partire da domani. Anche i cimiteri torneranno accessibili, mentrepubblici, con l’eccezione di Giocagiò, rimangono. Continua il divieto di accesso alle piste ciclabili. Sempre da stamattina sono tornati fruibili tutti i sottopassi, mentre persistono chiusure in via del Giramonte, via delle Caserane e via del Guado a Narnali, a causa dell’acqua presente sulla carreggiata. L'unità di crisi del Comune (Coc) rimane attiva per le emergenze. Interventi e operazioni di emergenza Sin dall’inizio dell'emergenza nella notte tra giovedì e venerdì, il numero verde della Protezione Civile diha gestito 334 chiamate, portando a numerosi interventi sul campo, con ulteriori 30 telefonate registrate per richieste generiche di informazioni.