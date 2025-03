Puntomagazine.it - Pozzuoli: manifestazione di cittadini in piazza della Repubblica per chiedere sicurezza

Leggi su Puntomagazine.it

Questa mattina inunadiperinterventi urgenti per il BradisismoBradisimo. Qusta mattina ine andata in scena unadisenza sigle politiche.In unagremita hanno rivendicato i controlli a tappeto su edifici pubblici e privati ed un piano pubblico di messa indegli edifici.Hanno chiesto ancora un piano pubblico che garantisca agli sfollati una sistemazione dignitosa e temporanea in zona.Anche se sfollati – dicono – vogliono continuare a vivere nella loro città. Chiedono, infine, una rete di presidi di accoglienza permanenti in tutti i quartiericittà. L’Hub di Monterusciello è – a loro avviso – troppo lontano.A far scattare la protesta l’eccessiva lentezza e l’isufficienza delle soluzioni messe in campo per gestire l’emergenza.