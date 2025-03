Posticipo Serie A Atalanta-Inter 0-2

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.45 Importante colpo scudetto dell'che passa 2-0 in casa dell'. In avviovicinissima al vantaggio ma il diagonale di Thuram colpisce il palo (7'). C'è la reazione dei bergamaschi: Sommer attento sul colpo di testa di Pasalic, poi ci provano Kolasinac, Ederson e Lookman. Nella ripresa gioco fermo 6' (malore a un tifoso in tribuna).Si riparte e sul corner di Calhanoglu, incornata vincente di Carlos Augusto (54').Nel finale Dea in 10, espulso Ederson (81'). Lautaro firma il raddoppio (87'). Rosso anche a Bastoni (95').