Ilgiorno.it - Ponte Nizza, investito da un’auto mentre attraversa la Statale: morto in ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 16 marzo 2025 - E'innelle prime ore della mattina di oggi, domenica 16 marzo. Giorgio Bergonzi, 83enne residente a Voghera, stavando a piedi la461 del passo Penice, nel tratto urbano di via Roma a, verso le 20 di ieri, sabato 15 marzo. L'anziano è statoda una Fiat Panda, guidata da un 30enne, che stava procedendo da Varzi verso Voghera. I soccorsi sono stati lanciati tempestivamente, con l'automobilista che si è regolarmente fermato sul posto, dove sono accorsi i mezzi di Areu in codice rosso, sia l'ambulanza della della Croce Rossa di Voghera che l'auto medica con il rianimatore a bordo. Le condizioni dell'83enne sono subito risultate gravissime, trovato privo di conoscenza, è stato a lungo rianimato sul posto e una volta ripreso il battito e stabilizzato è stato trasportato con la massima urgenza, con l'ambulanza in codice rosso di rientro, al Policlinico San Matteo di Pavia, dov'è stato ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.