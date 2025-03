Lanazione.it - Ponte della Vecchia intitolato all’113º Régiment d’Infanterie de Ligne

Anche questa volta hanno fatto le cose in grande: gli "accesi" componenti dell’Associazione 113èmedeFrancese, che qui in Toscana festeggia i trent’anni di storia, hanno dato vita alla cerimonia davanti aldell’intitolazione dello spazio come "Largo 113èmede1808-1814", ricordando i ventimila toscani che si arruolarono nell’esercito napoleonico. Presenti il sindaco Nicoletta Fabio, il vicesindaco Michele Capitani e, per dare un tocco di ufficialità transalpina, il console a FirenzeRepubblica Francese, Guillame Rousson. Ha portato i saluti anche il colonnelloFolgore Giovanni Corrado. Una lapide "a perenne memoria" ha sancito il senso dell’intitolazione: il resto è fatto dalla curiosità, che ha il sapore di quel vento nuovo che alla fine del settecento, scosse anche la Toscana sonnacchiosa e conservatrice.